        Samsun Haberleri

        Havza Belediyespor başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi

        Havza Belediyespor Kulübü Başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 20:50 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:50
        Havza Belediyespor başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi
        Havza Belediyespor Kulübü Başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi.

        Mevcut yönetim kurulunun istifa etmesi üzerine Havza Belediyespor Kulübü olağanüstü genel kurulu Havza Belediyespor Kulübü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

        Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.

        Yapılan oylamada 58 oy alan Ali Rıza Gül başkanlığa seçilirken, diğer aday Mehmet Yaşar Karacan ise 47 oyda kaldı.

        Gül, kendisine verilen destek dolayısıyla teşekkür etti.

