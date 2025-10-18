Ankara Vezirköprü Platformu Geleneksel Buluşması yapıldı
Ankara'da yaşayan Vezirköprülüler ve üniversite öğrencileri, Çankaya ilçesinde bir restoranda bir araya geldi.
Ankara Vezirköprü Platformu Geleneksel Buluşması programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ile bürokratlar, iş insanları ve öğrenciler katıldı.
Platform Başkanı Mustafa Sezer, Vezirköprülü gençlere sahip çıkmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirtti.
Programda öğrenciler kendilerini tanıttı.
Kaymakam Kaya, her zaman arkasında olduklarını söyledi.
