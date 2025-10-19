Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        YEDAŞ çalışanları gerçek saha koşullarındaki eğitimle zorlu görevlere hazırlanıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) çalışanları, gerçek saha koşullarındaki destekli eğitimle zorlu görevlere hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        YEDAŞ çalışanları gerçek saha koşullarındaki eğitimle zorlu görevlere hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) çalışanları, gerçek saha koşullarındaki destekli eğitimle zorlu görevlere hazırlanıyor.

        Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde 2,5 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, çalışan gelişimini sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim programı gerçekleştiriyor.

        Toybelen mevkisindeki YEDAŞ Eğitim Merkezi'nde yüksek gerilim hatları, direk ve trafolarda uygulamalı eğitimle farklı senaryoları deneyimleyerek mesleki yetkinliklerini artıran çalışanlar, bu sayede sahada karşılaşabilecekleri tüm durumlara karşı hazırlıklı ve donanımlı hale geliyor.

        Teknik gelişim programlarından liderlik ve iletişim becerilerine, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından müşteri odaklı çalışmalara kadar geniş yelpazeyi kapsayan uygulamalı eğitimde çalışanlar ekip çalışmasını, koordinasyonu ve saha disiplinini deneyimliyor.

        Yıl boyunca düzenlenen eğitimle mesleki becerilerini ve saha reflekslerini pekiştiren çalışanlar, her yıl yapılan teknik sınavlarla değerlendiriliyor ve gelişim alanları belirleniyor.

        - "Hazırlığı ancak sürekli eğitim ve uygulama ile sağlayabiliriz"

        YEDAŞ Eğitim ve Gelişim Müdürü Murad Şeralioğlu, AA muhabirine, eğitimde yaptıkları çalışmaların sahadaki uygulamaları daha güvenli ve teknik olarak daha kaliteli hale getirdiğini söyledi.

        Eğitimin hem operasyonel mükemmellik hem de çalışan güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Şeralioğlu, "Ana hedefimiz kesintisiz ve güvenli enerjiyi vatandaşımıza müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, çalışan arkadaşlarımızın güvenliğini de en üst düzeyde sağlayarak sunmak." dedi.

        Kalifiye personel bulundurmaları gereken, 24 saat kriz hassasiyetiyle çalışan bir kurum olduklarına işaret eden Şeralioğlu, şöyle konuştu:

        "Bu nedenle çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli ölçüp değerlendiriyor ve buna göre eğitim veriyoruz. Bu eğitimler yasal olarak zorunlu ama bizim tespit ettiğimiz eksik alanları da tamamlayıcı nitelikte. Yaptığımız eğitimler, sahada yapılan işlerin birebir simülasyonu diyebiliriz. Manevralar, topraklama çalışmaları, yüksekte güvenli çalışma, özellikle iş sağlığı güvenliği alanında detaylı ve uygulamaya dönük eğitimler gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimizle yalnızca bilgi düzeyini yükseltmeyi değil, aynı zamanda beceri düzeyini de geliştirmeye çalışıyoruz. Zorlu ve güç isteyen, tehlike seviyesi yüksek bir sektörde çalıştığımız için sürekli hazır olmamız gerekiyor. Bu hazırlığı da ancak sürekli eğitim ve uygulama ile sağlayabiliriz."

        Şeralioğlu, çalışanların kendi işinin lideri olduğuna dikkati çekerek, yalnızca teknik değil, yönetsel yetkinlik, iletişim ve müşteri memnuniyeti alanlarında da eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.

        - "Eğitimler sayesinde hem can güvenliğimizi sağlıyor hem de daha kaliteli hizmet sunuyoruz"

        Eğitime katılan Özkan Çağdaş Ündür de YEDAŞ bünyesinde 13 yıldır hizmet verdiğini dile getirdi.

        Eğitimlerde önceliğin can güvenliği olduğunun altını çizen Ündür, "Yüksekte çalışma, yer altı şebekesi ve yer altında çalışmaya yönelik eğitim alıyoruz. Eğitimlerde sabit kalma ve güvenli hareket etme üzerine yoğunlaşıyoruz. Her gün bilgi ve becerilerimizi geliştiriyoruz. Belirli aralıklarla hem uygulamalı hem periyodik sınavlarla değerlendiriliyoruz. Bu eğitimler sayesinde hem can güvenliğimizi sağlıyor hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Mozart'ın 257 yıllık operası "Bastien ve Bastienne" modern yorumuyla sahne...
        Mozart'ın 257 yıllık operası "Bastien ve Bastienne" modern yorumuyla sahne...
        Tek teker yaparken arkadaşının motosikletine çarptı; 2 yaralı
        Tek teker yaparken arkadaşının motosikletine çarptı; 2 yaralı
        Ankara Vezirköprü Platformu Geleneksel Buluşması yapıldı
        Ankara Vezirköprü Platformu Geleneksel Buluşması yapıldı
        Havza Belediyespor başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi
        Havza Belediyespor başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi
        Samsun'da 3 gündür kayıp olan kişi menfezde bitkin halde bulundu
        Samsun'da 3 gündür kayıp olan kişi menfezde bitkin halde bulundu
        CHP Samsun İl Kongresi'nde arbede; Mehmet Özdağ yeniden il başkanı
        CHP Samsun İl Kongresi'nde arbede; Mehmet Özdağ yeniden il başkanı