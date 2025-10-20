Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da Filistin halkı yararına "Hayır Çarşısı" açıldı

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Vezirköprü Temsilciliğince Filistin halkına destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 18:53 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:53
        Samsun'da Filistin halkı yararına "Hayır Çarşısı" açıldı
        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Vezirköprü Temsilciliğince Filistin halkına destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

        Vezirköprü Belediyesi önünde açılan "Hayır Çarşısı"nda giyim ürünleri, hediyelik eşyalar ve ev yapımı yiyecekler satışa sunuldu.

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Hayır Çarşısı'nı ziyaret ederek alışveriş yaptı.

        AGD Vezirköprü Temsilcisi Ahmet Yılmaz, Kaya'ya Hayır Çarşısı hakkında bilgi verdi.

        Hayır Çarşısı 24 Ekim'e kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

