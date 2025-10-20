Samsun'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Ö.T.B. (32) idaresindeki 55 PB 556 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde yoldan çıkarak boş araziye girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle otomobilde bulunan S.Ö. (36) ve M.T. (25) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.