        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çıkan tartışmada bir kişi tüfekle yaralandı

        –Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tüfekle yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 20.10.2025 - 20:01
        Samsun'da çıkan tartışmada bir kişi tüfekle yaralandı
        –Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tüfekle yaralandı.

        Kazımkarabekir Mahallesi'nde Y.C. (56) ile E.Ş. (56) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.C, tüfekle ateş ederek E.Ş.'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden uzaklaşan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

