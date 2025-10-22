GÜNCELLEME - Samsun'da köpeği aracının arkasında zincirle sürüklediği iddia edilen sürücüye adli kontrol

Kısa sürede bölgeye intikal eden polisler, sürücü F.K'yi (71) arkasında zincir bağlı araçla yakaladı. Ölen köpek ise yol kenarında bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlanan zincirle sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

