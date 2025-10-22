Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da köpeği aracının arkasında zincirle sürüklediği iddia edilen sürücüye adli kontrol

        Samsun'un Bafra ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlanan zincirle sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:53
        GÜNCELLEME - Samsun'da köpeği aracının arkasında zincirle sürüklediği iddia edilen sürücüye adli kontrol
        Samsun'un Bafra ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlanan zincirle sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İshaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta bir otomobilin arkasına zincirle bağlı köpeğin sürüklendiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

        Kısa sürede bölgeye intikal eden polisler, sürücü F.K'yi (71) arkasında zincir bağlı araçla yakaladı. Ölen köpek ise yol kenarında bulundu.

        Köpeği araca zincirle bağlayıp sürüklediği iddiasıyla F.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

