Samsun'da tüneldeki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Samsun'un Havza ilçesinde tünel içinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Havza ilçesinde tünel içinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun Ankara kara yolu 19 Mayıs Tüneli'nde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü Duran B. (67), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü Hamit K'nin (65) ise Havza Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Merzifon yönüne giden Hamit K. idaresindeki 55 AIC 472 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden ve arkasında römork takılı olan Duran B. idaresindeki traktörle tünel içinde çarpışmış, Havza Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden durumu ağır olan Duran B, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.