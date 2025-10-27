Samsun'da tüneldeki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Merzifon yönüne giden Hamit K. idaresindeki 55 AIC 472 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden ve arkasında römork takılı olan Duran B. idaresindeki traktörle tünel içinde çarpışmış, Havza Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden durumu ağır olan Duran B, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Samsun Ankara kara yolu 19 Mayıs Tüneli'nde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü Duran B. (67), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

