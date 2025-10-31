Habertürk
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 31.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:29
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince Samsun, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

        Adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

