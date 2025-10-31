Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince Samsun, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.
Adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.
