        Samsun Haberleri

        Samsun'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada ambulansın şoförü tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan ambulans şoförü tutuklandı.

        Giriş: 30.10.2025 - 18:33 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:33
        Samsun'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada ambulansın şoförü tutuklandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan ambulans şoförü tutuklandı.

        Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan ambulans sürücüsü Şakir Ü. adliyeye sevk edildi.

        Savcılığa verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şakir Ü. tutuklandı.

        Şakir Ü. idaresindeki 57 AAG 590 plakalı Sinop Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, dün Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Caddesi Rektörlük Kavşağı'nda Azerbaycan vatandaşı Nıcat Kazımlı'nın (19) kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kazımlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

