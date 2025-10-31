GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlı serbest bırakıldı
Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince Samsun, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.