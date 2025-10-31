Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlı serbest bırakıldı

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:29
        GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlı serbest bırakıldı
        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince Samsun, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

