Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hakkında "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş yerden hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (52) Hürriyet Mahallesi'nde adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
