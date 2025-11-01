Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bu kapsamda hakkında "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş yerden hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (52) Hürriyet Mahallesi'nde adreste yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.