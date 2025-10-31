Samsun'da 2 yayanın ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı

Murat Şenkaya'nın kullandığı 55 AYF 12 plakalı kamyonet, dün yolun karşısına geçmeye çalışan ve elti oldukları öğrenilen Gülizar Yılmaz (70) ile Zeynep Yılmaz'a (70) çarpmış, hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.

