Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:04 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

        İşletmede denetim yapan ekiplerce Y.A. (34), D.L. (37) ve Ş.Y'nin (24) fuhuş yaptıkları tespit edildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Y.A, D.L. ve Ş.Y. ile iş yeri sahibi B.S. (35) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Çocuk ve Gençlerde Bağımlılık" konulu sempozyum düzenlendi
        Samsun'da "Çocuk ve Gençlerde Bağımlılık" konulu sempozyum düzenlendi
        Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soykan: 12'inci adamla Avrupa'da başarıya koşa...
        Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soykan: 12'inci adamla Avrupa'da başarıya koşa...
        OMÜ'de "Umut İçin Sür" etkinliğiyle lösemili çocuklara destek verildi
        OMÜ'de "Umut İçin Sür" etkinliğiyle lösemili çocuklara destek verildi
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek
        Husumetlisini bacaklarından bıçakladı
        Husumetlisini bacaklarından bıçakladı
        Samsun'da Yunt Dağı güz sarısına boyandı
        Samsun'da Yunt Dağı güz sarısına boyandı