GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan zanlıya ev hapsi verildi

Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden birine ev hapsi verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 2'si ihraç öğretmen 5 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada örgüt için kullanıldığı değerlendirilen para da ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan birine çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 4'ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere 5 şüpheli de emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.