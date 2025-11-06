Ladik ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler pickleball ile tanıştı

Samsun'un Ladik ilçesindeki okullarda pickleball etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık desteği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pickleball Samsun Derneği iş birliğinde Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde ilçedeki öğrenciler ve öğretmenler pickleball ile tanıştı.

Etkinlikte Pickleball Samsun Derneği tarafından tanıtım ve uygulamalı eğitim verildi.

Pickleball Samsun Derneği üyesi Semih Üzer, pickleballın Türkiye’de yeni tanınan bir spor olduğunu belirterek, "Amacımız bu sporu her yaş grubuna tanıtmak, özellikle okullarda yaygınlaştırmak. Öğrencilerimizin kısa sürede kuralları öğrenip keyifle oynaması bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.