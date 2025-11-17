GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Araçta bulunan M.S'nin polis ekiplerine elindeki tüfeğin sehven ateş aldığını beyan ettiği öğrenilmişti. Araçta 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirilmişti.

Çekiciye alınan araçtan seyir halindeyken bağrışma ve silah sesi gelmesi üzerine çekicinin sürücüsü, Toybelen Mahallesi'nde aracı durdurmuş, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Akalan Mahallesi'nde dün arkadaş oldukları öğrenilen Gökhan Güney (24), M.S. (24), M.T. (23), B.K. (23) ve Ö.A. (22) arızalanan 41 ASK 177 plakalı cip için çekici çağırmıştı.

Akalan Mahallesi'nde Gökhan Güney'in çekici üzerindeki araçta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.S, M.T, B.K. ve Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

