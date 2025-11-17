Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Akalan Mahallesi'nde Gökhan Güney'in çekici üzerindeki araçta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.S, M.T, B.K. ve Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. (24) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.T. (23), B.K. (23) ve Ö.A. (22) adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Akalan Mahallesi'nde dün arkadaş oldukları öğrenilen Gökhan Güney (24), M.S. (24), M.T. (23), B.K. (23) ve Ö.A. (22) arızalanan 41 ASK 177 plakalı cip için çekici çağırmıştı.

        Çekiciye alınan araçtan seyir halindeyken bağrışma ve silah sesi gelmesi üzerine çekicinin sürücüsü, Toybelen Mahallesi'nde aracı durdurmuş, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Gökhan Güney, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Araçta bulunan M.S'nin polis ekiplerine elindeki tüfeğin sehven ateş aldığını beyan ettiği öğrenilmişti. Araçta 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
        Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
        Otomobilde arkadaşını pompalı tüfekle vuran şüphelinin de aralarında olduğu...
        Otomobilde arkadaşını pompalı tüfekle vuran şüphelinin de aralarında olduğu...
        Çekici üzerindeki araçtaki ölüme 1 tutuklama
        Çekici üzerindeki araçtaki ölüme 1 tutuklama
        Genç kadın hırsızlık amacıyla eve girince tutuklandı
        Genç kadın hırsızlık amacıyla eve girince tutuklandı
        Samsun ile Amasya arasında 'toprak krizi' Amasya'nın 500 dönümlük toprak ta...
        Samsun ile Amasya arasında 'toprak krizi' Amasya'nın 500 dönümlük toprak ta...
        Samsun İl Sağlık Müdürü Uras'ın sözleşmesi yenilendi
        Samsun İl Sağlık Müdürü Uras'ın sözleşmesi yenilendi