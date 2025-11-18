Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor

        Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:31 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:31
        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sonbahar güzelliklerinin yaşandığı delta, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken Büyükşehir Belediyesi de her mevsim deltada doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bir taraftan deltadaki ekolojik dengeyi korumak ve ziyaretçilere güvenli bir gezi deneyimi sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir taraftan da Kuş Cenneti'nde bulunan tesislerde ziyaretçilere keyifli bir mola imkanı sunuluyor.

        Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi, Bungalov Evler ve Restoran'da kahvaltı başta olmak üzere zengin bir menüyle misafirler doğanın kalbinde keyif dolu saatler geçiriyor. Deltadaki aktivite zenginliğine de katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, gezi otobüsleri, mini elektrikli araç gezileri ve bisiklet turları ile de misafirlerin her yönüyle deltayı keşfedebilmesine olanak tanıyor.

        Doğanın kalbinde tatil yapmak ya da günübirlik doğayı keşfetmek isteyenlerin tercih ettiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbaharda da misafirlerini eşsiz güzelliği ile ağırlıyor. Sarı ve kahverenginin tonlarına boyanan deltada, göçmen kuşların oluşturduğu görsel şölen de ziyaretçileri adeta büyülüyor, fotoğraf tutkunları için de cazibe merkezi haline getiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sadece Samsun'un değil Türkiye'nin en önemli miraslarından biri olan Kuş Cenneti, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da seyrine doyum olmaz güzellikler sunuyor bize. Büyükşehir Belediyesi olarak turizmde şehrimizin ve ülkemizin marka değeri olabilecek eşsiz doğa cennetini korumak ve turizmden aldığı payı artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile de herkesi Kuş Cenneti'ni yerinde görmeye, sonbaharın güzelliğini Samsun'da yaşamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

