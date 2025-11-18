Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sonbahar güzelliklerinin yaşandığı delta, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken Büyükşehir Belediyesi de her mevsim deltada doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bir taraftan deltadaki ekolojik dengeyi korumak ve ziyaretçilere güvenli bir gezi deneyimi sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir taraftan da Kuş Cenneti'nde bulunan tesislerde ziyaretçilere keyifli bir mola imkanı sunuluyor.

Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi, Bungalov Evler ve Restoran'da kahvaltı başta olmak üzere zengin bir menüyle misafirler doğanın kalbinde keyif dolu saatler geçiriyor. Deltadaki aktivite zenginliğine de katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, gezi otobüsleri, mini elektrikli araç gezileri ve bisiklet turları ile de misafirlerin her yönüyle deltayı keşfedebilmesine olanak tanıyor.