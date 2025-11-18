Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Riskli Bebeklerde Yapay Zeka ile Erken Tanı ve Müdahale" sempozyumu düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı ile OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) tarafından "Riskli Bebeklerde Yapay Zeka ile Erken Tanı ve Müdahale" sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:47
        Samsun'da "Riskli Bebeklerde Yapay Zeka ile Erken Tanı ve Müdahale" sempozyumu düzenlendi
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı ile OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) tarafından "Riskli Bebeklerde Yapay Zeka ile Erken Tanı ve Müdahale" sempozyumu düzenlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen sempozyumda, sağlık alanında son teknolojik gelişmeler ele alınarak, yapay zeka desteğiyle bebeklerdeki hastalıklar ilerlemeden erken tanı koyma ve müdahale etme olasılığı hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

        Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Canan Seren, açılış konuşmasında, riskli bebekler üzerine sunum yaptı.

        OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Sema Gül ise geliştirdiği yenidoğan bebeklerin hareketlerini analiz ederek nörolojik bozuklukların erken teşhisini sağlayan uygulama hakkında bilgi verdi.

        Yapay zekanın, minimum insan müdahalesiyle akıllı davranışı modellemek için bir bilgisayarın kullanılmasını ifade ettiğini belirten Gül, "Görüntüleme yapılabilen, sağlık alanında çalışılabilen çok fazla yapay zeka modeli var. Radyoloji, patoloji, histoloji olabilir. Özellikle görüntünün sadece gözlemlenip de tanılama yapıldığı veya bir etiketleme yapıldığı süreçlerde artık tıbbın bu kollarında yapay zeka modelleri çok çok gelişmiş durumda ve insanlar özellikle sağlık profesyonelleri, bu yapay zeka modellerinden destek alarak çok daha hızlı şekilde tanıya ulaşabilmekte. Hekim, yapay zeka modelinden destek alarak ilerliyor. Erken tanı için o destek mekanizması olduğu zaman hekimin de eli kuvvetleniyor, hızı da daha fazla oluyor, hem de hastaya yanlış şekilde müdahale etme ihtimali azalmış oluyor." dedi.

        - "Dünya genelinde yaklaşık yüzde 10'u bulan riskli bebek popülasyonu var"

        Türkiye'de her yıl 100 bin bebeğin erken doğumla dünyaya geldiğine işaret eden Gül, şöyle devam etti:

        "Dünya genelinde de yaklaşık yüzde 10'u bulan riskli bebek popülasyonu var. Buna bir çözüm bulunmasıyla ilgili teknolojik gelişmeler artık bize yardımcı olmak zorunda. Samsun'da prematüre doğum oranlarının diğer illerimize göre biraz daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Erken tanıyla birlikte biz yaşam boyu etkileri azaltan risk faktörlerinin özellikle uzun dönem etkilerinin azaltıldığı, sağlıklı nesiller için de kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bebek yenidoğandan taburcu olduktan sonra çeşitli analizlerin devam ettirilmesi ve risk grubunun ne durumda olduğunun tespit edilmesi gerekiyor."

        Geliştirdikleri "riskli bebek hareket algılayıcı" uygulamayla riskli doğan bebeklerin tanısını erkene çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

        "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışırken yönlendirilen bebeklerin videoları bana iletiliyordu aileler tarafından, evlerinden bir daha gelmesinler diye. Çevre illerden de çok fazla bebeklerimiz vardı bize gelen. Her yıl 1000 bebek yatırıyorduk o zamanlar. Ve bu bebeklerimizin görüntüleri üzerinden analiz yapıp çeşitli problemler olup olmadığını, özellikle nörogelişimsel problemlerini tespit edip aileye yönlendirme yapabiliyordum.

        Bizim yaptığımız çalışmalara paralel, uluslararası çeşitli dergilerde çalışmalar şunları gösterdi: Biz bu genel hareketler dediğimiz, bebeklerin hareketlerini incelediğimiz sistemlerde yapay zeka modelini kullanabiliriz. Pediatri alanında yapay zekayla ilgili çalışmalara baktığımızda özellikle 2000 yılından itibaren baktığımızda çok az sayıyla ilerlerken, 2014-2016'dan itibaren sayının yaklaşık 1000'lere ulaştığını, makalelerin çok çok yoğun şekilde yayınlaştığını görüyoruz. Yapay zeka aslında insanlar için çok çok faydalı boyuta gelebiliyor. Bizim özellikle amaçladığımız erken tanı gibi süreçler, bebeklerin erken tanıyla birlikte kazanımlarını oluşturabiliyor."

        Sempozyumda, alanında uzman kişiler tarafından "Riskli Bebeklerde Yapay Zeka ile Erken Tanı", "Enteral Beslenme Sorunları ve Çözüm Yolları" ve "Riskli Bebeklerde Davranışsal Müdahaleler, Ev Ortamı Kalitesi ve Gelişimsel Riskler" konulu sunumlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

