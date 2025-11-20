Samsun'da "7. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" başladı

Habertürk
        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen "7. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:10
        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen "7. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" başladı.

        Bir otelde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında halka kaz tiridi ikram edildi. İkram sonrası devam eden programda üreticilere sertifikaları verildi ve sektör temsilcileri tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.

        Etkinlikte konuşan Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, ilçenin kaz yetiştiriciliği açısından önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

        Kavak'ın coğrafi yapısı, iklimi ve geniş mera alanlarıyla kaz yetiştiriciliği için uygun bir merkez olduğunu vurgulayan Ün, "Bu kadim meslek Kavak'ta sadece tarımsal faaliyet değil, aynı zamanda nesilden nesle aktarılan köklü kültürün parçasıdır." dedi.

        Kaz yetiştiriciliği geleneğinin modern bilimle buluşturularak geleceğe taşınmasının önemine işaret eden Ün, etkinliğin kültürel değerlerin tanıtımına da katkı sağladığını söyledi.

        Başkan Ün, şunları kaydetti:

        "Bölgemizin mutfak kültürünün tacı olan kaz tiridinin bu etkinlikte tanıtılması ve tadılması ayrı bir kültürel derinlik katmıştır. Bu özel lezzeti korumak ve yaşatmak, yetiştiriciliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle tüm akademisyenlerimize, üreticilerimize, araştırmacılarımıza ve uzmanlarımıza sundukları değerli katkılar için teşekkür ediyorum."

        Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

        Çalıştay kapsamında 21 Kasım'da çeşitli oturum ve sunumlar yapılacak.

