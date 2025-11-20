Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da dünya çocuk hakları günü kutlaması düzenlendi

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:29
        Samsun'da dünya çocuk hakları günü kutlaması düzenlendi
        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kentteki, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların hak ve sorumlulukları drama yoluyla anlatıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Merve İbrahimoğlu da çocuk haklarına ilişkin sunum yaptı.

        Program kapsamında meslek elemanlarının çocuklara ilham vermesi amacıyla gitar dinletisi sunuldu.

        "Yeşil Dünya, Yeşil Gelecek" teması ile hazırlanan çantalar çocuklara dağıtıldı. Çocuklar, çantaların üzerini boyayarak hayal ettikleri dünyayı renklendirdi.

        Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, etkinlikte Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

        Programa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Hazal Cenik Delen, çocuklar ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

