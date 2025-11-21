Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da "insan ticareti ve fuhuş" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "insan ticareti ve fuhuş" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da "insan ticareti ve fuhuş" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "insan ticareti ve fuhuş" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, "insan ticareti ile fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan Y.Ö. (36) ile Özbekistan uyruklu Z.K'nin (26) işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanmış, 272 bin 830 lira, 1435 avro, 3001 dolar ile 3 ülkeye ait çeşitli paralar ve suçta kullanıldığı belirlenen araca el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        'Diyabet, kalp hastalıklarını 4 kata kadar artırabiliyor'
        'Diyabet, kalp hastalıklarını 4 kata kadar artırabiliyor'
        Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması Semineri
        Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması Semineri
        Polislerin hızlı müdahalesi, araç yangınını büyümeden önledi
        Polislerin hızlı müdahalesi, araç yangınını büyümeden önledi
        İlkadım Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği
        İlkadım Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği
        Samsun'daki fuhuş operasyonlarında 117 kişi hakkında işlem yapıldı
        Samsun'daki fuhuş operasyonlarında 117 kişi hakkında işlem yapıldı