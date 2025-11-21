Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da büfeden hırsızlık yapan şüpheliye adli kontrol

        Samsun'un İlkadım ilçesinde büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde ürün çaldığı belirlenen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:13
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da gece saatlerinde bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde sigara, alkol, kuruyemiş, çikolata ve çeşitli tekel ürünlerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen şüpheli B.G. (43), İlkadım'da saklandığı ikamette yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adreste yapılan aramada, 114 açılmamış alkol şişesi, 264 paket farklı markalarda sigara ile kuruyemiş, çikolata ve çeşitli meşrubatlar ele geçirildi.

        Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

