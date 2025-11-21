Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşını darbederek ağır yaraladığı öne sürülen zanlıya adli kontrol

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşını darbederek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 13:28 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:28
        GÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşını darbederek ağır yaraladığı öne sürülen zanlıya adli kontrol
        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşını darbederek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi 160. Sokak'ta bulunan inşaatta çalışan işçi S.Ö. (22) ile asansörcü E.B. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine başına darbe alan S.Ö. ağır yaralandı.

        Sağlık ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan S.Ö'nün beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şüpheli E.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

