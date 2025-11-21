GÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşını darbederek ağır yaraladığı öne sürülen zanlıya adli kontrol
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşını darbederek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi 160. Sokak'ta bulunan inşaatta çalışan işçi S.Ö. (22) ile asansörcü E.B. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine başına darbe alan S.Ö. ağır yaralandı.
Sağlık ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan S.Ö'nün beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli E.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
