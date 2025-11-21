Terme'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli, hakkında adli işlem başlatıldı.
