GÜNCELLEME - Samsun merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan verip ürün satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Samsun, Mersin, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu.

Şüphelilerden B.C.K. (23) ve B.S. (26) Samsun'da, S.C.H. (27) ve Z.E. (23) Mersin'de, A.C.K. (21), H.G. (41) ve F.A.G. (26) İstanbul'da, E.D.U. (20) Antalya'da, B.B. (32) Gaziantep'te gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen U.D. (45), M.E. (29) ile B.İ'nin (21) başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Zanlılardan Z.E. ve B.B, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.