Samsunspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Son oynadığı lig maçında ikas Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı de mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.

