        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:23
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.

        Son oynadığı lig maçında ikas Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı de mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

        Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

