        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:50 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:50
        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Samsun’un Terme ilçesinde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Sabit B. (53) yönetimindeki 53 EK 137 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolunda seyreden Selçuk A. idaresindeki 52 AFF 543 plakalı tırın 52 AFF 542 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, minibüste yolcu olarak bulunan Gökmen Akçam’ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Takibine cevap vermedi
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Haftanın Kitapları
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Su sıcaklığının düşmediği Karadeniz'de hamsi soğuk sulara yöneldi
        Şehit polis Yusuf Ceylan, mezarı başında anıldı
        Alaçam'da Ülkü Ocakları hizmet binası açıldı
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        Carlo Holse: "Danimarka ile Dünya Kupası'nda boy göstermek isterim"
        Başkan Kul'dan açıklama
