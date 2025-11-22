Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sabit B. (53) yönetimindeki 53 EK 137 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolunda seyreden Selçuk A. idaresindeki 52 AFF 543 plakalı tırın 52 AFF 542 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, minibüste yolcu olarak bulunan Gökmen Akçam’ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
