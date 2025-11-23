Havza'da sirk gösterisi düzenlendi

İllüzyon, tek teker bisiklet, akrobasi ve ip cambazlığı gösterileri ile ateş oyunlarının yer aldığı sirk gösterisi, piton yılanı gösterisi ile sona erdi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde dört seans olarak gerçekleştirilen sirk gösterisi, ilçede çocuklardan ilgi gördü.

