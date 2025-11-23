Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da sirk gösterisi düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen sirki gösterisi, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:54
        Havza'da sirk gösterisi düzenlendi
        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen sirki gösterisi, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Havza Belediye Kültür Merkezi'nde dört seans olarak gerçekleştirilen sirk gösterisi, ilçede çocuklardan ilgi gördü.

        İllüzyon, tek teker bisiklet, akrobasi ve ip cambazlığı gösterileri ile ateş oyunlarının yer aldığı sirk gösterisi, piton yılanı gösterisi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

