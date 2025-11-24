Çarşamba'da asayiş uygulaması yapıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerince kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde hem umuma açık yerler hem de şahıs ve araçlar üzerinde detaylı kontroller yapıldı.

Uygulamada 15 umuma açık iş yeri denetlenirken 863 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 267 araç kontrol edilirken 3 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi ve 24 araç sürücüsüne toplam 101 bin 272 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan uygulamalarda, kumarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 iş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. 4 işyerinde ise 19 şahsa kumar oynamaktan toplam 175 bin 693 TL idari para cezası uygulandı.