Samsun'da Yeşilay 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti düzenledi
Samsun Yeşilay Şubesi ve Samsun Genç Yeşilay gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Samsun Yeşilay Şubesi ve Samsun Genç Yeşilay gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Yeşilay heyeti, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İrfan Yetik'i ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu. Ziyarete ayrıca Canik Belediyesi ve Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, öğretmenlere sunulan çiçeklerin güne anlam kattığını belirterek, "Yeşilay'ın eğitim, gençlik ve bağımlılıkla mücadele alanındaki paydaşlığının güçlenerek devam ettiğini ifade etti.
Güneş, öğretmenlerin bilgi ve değer katan rehberler olduğunu vurgulayarak tüm eğitim çalışanlarına şükranlarını iletti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.