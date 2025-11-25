Samsun'da "Salıpazarı 1. Kitap Günleri" kitapseverlerle buluştu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 25-28 Kasım tarihlerinde otogar alanında düzenlenen "Salıpazarı 1. Kitap Günleri" etkinliği başladı.

Etkinlikte 10 yayınevinin farklı türlerdeki eserleri okuyucularla buluşturulurken, açılışa Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Rafaettin Karaca, kamu kurumlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Beyazıt, açılış konuşmasında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anarak tüm öğretmenleri tebrik etti ve kültürel etkinliklerin toplum açısından önemine dikkati çekti.

Belediye Başkanı Rafaettin Karaca ise etkinliğin ilçede kültürel bir gelenek haline gelmesini temenni ederek, kitap okumanın gençleri dinamik ve bilinçli tuttuğunu vurguladı. Karaca, 4 gün boyunca okuyucuların 10 yazarla bir araya geleceğini ve etkinliğin her yıl daha profesyonel şekilde geliştirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Salıpazarı 1. Kitap Günleri kapsamında yazarlarla buluşmalar, imza günleri ve söyleşiler düzenlenecek.