        Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:15 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:15
        Samsun'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Ö.E. idaresindeki 55 AGM 376 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki 52 PB 783 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu üzeri Dörtyol mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrularak trafik ışığına çarpan hafif ticari araçta bulunan H.E. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

