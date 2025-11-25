Çarşamba'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Çarşamba Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda Mobil Trafik Eğitim Parkuru oluşturuldu.

İlkokul öğrencilerine, polis memuru Gökhan Aybak tarafından karşıdan karşıya geçme, yaya önceliği, servise biniş kuralları, emniyet kemerinin önemi anlatıldıktan sonra parkurda uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Komiseri Ünal Gümüşsu, burada yaptığı açıklamada, Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Mobil Trafik Eğitim Parkuru trafik eğitimleri verdiklerini söyledi.

Öğrencilere trafik bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirten Gümüşsu, eğitimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Trafik eğitimini, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da takip etti.