Samsun'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 15 bin 406 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde trafiği tehlikeye düşürdüğü için 15 bin 406 lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Sanal devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüden, Türbe Mahallesi'nde bir sürücünün 55 AFN 428 plakalı otomobili trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullandığını tespit etti.

Harekete geçen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü H.G'yi kısa sürede yakaladı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden 15 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

H.G'nin sürücü belgesine de el konuldu.