        Samsun Haberleri

        Alaçam'da ödüllü baba-oğul sabah namazı buluşması gerçekleştirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde baba-oğul sabah namazı buluşması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:56
        Alaçam'da ödüllü baba-oğul sabah namazı buluşması gerçekleştirildi
        Samsun'un Alaçam ilçesinde baba-oğul sabah namazı buluşması düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Alaçam Temsilciliği'nce aile bağlarını güçlendirmek ve çocukları cami iklimiyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Ödüllü Baba-Oğul Sabah Namazı Buluşması" projesi başladı.

        Şadibey Camisinde gerçekleştirilen programda, çocuklar babalarıyla namaz kıldı.

        Namazın ardından, çorba ve çay ikram edildi.

        AGD Alaçam Temsilcisi İsmail Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu buluşmayı tek seferlik bir etkinlikten ziyade sürdürülebilir bir projeye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Planlamaya göre programlar, önümüzdeki 6 ay boyunca her ayın son cumartesi günü tekrarlanacak. Gençleri teşvik etmek amacıyla sabah namazına katılım sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

