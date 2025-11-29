Samsun'da 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bafra'da, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilk olarak tedbiren binada ikamet eden vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında binanın çatı katında hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.