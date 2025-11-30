Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "İl ve Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" sona erdi

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen "İl ve Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" tamamlandı.

        30.11.2025 - 19:07
        Samsun'da "İl ve Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" sona erdi
        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen "İl ve Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" tamamlandı.

        Yeşilay, Canik Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği işbirliğiyle Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 220 sporcu katıldı.

        Aileler ve gençler iki gün boyunca farklı kategorilerde sahaya çıktı.

        Şampiyonanın son günü tek erkek, tek kadın, çift erkek, çift kadın ve mix kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

        İl genelinden katılan sporcular arasından dereceye girenlerin madalyaları törenle verildi.

        Etkinliğin, 2025 Aile Yılı kapsamında, sporu teşvik etmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

        Şampiyonanın hakemliğini ise Pickleball Samsun Derneği üyeleri ile Genç Yeşilay gönüllüleri üstlendi.

        İki gün süren şampiyona sona erdi.

