Samsun'da "İl ve Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" sona erdi

Şampiyonanın hakemliğini ise Pickleball Samsun Derneği üyeleri ile Genç Yeşilay gönüllüleri üstlendi.

Aileler ve gençler iki gün boyunca farklı kategorilerde sahaya çıktı.

Yeşilay, Canik Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği işbirliğiyle Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 220 sporcu katıldı.

