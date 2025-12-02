GÜNCELLEME - Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 zanlı tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta K.Y. (20) ve Y.İ.C'nin (18), husumetli oldukları kişiler tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ile B.S. (15) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şeker Ahmet Sokak'ta 30 Kasım'da husumetli oldukları kişilerin silahlı saldırısında yaralanan K.Y. ve Y.İ.C, hastaneye kaldırılmıştı.
