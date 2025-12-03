Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsunspor Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:30
        Samsunspor Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenledi
        Samsunspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli çocukların ve lise öğrencilerinin yer aldığı program gerçekleştirdi.

        Atakum Zafer Özel Eğitim Kurumları öğrencilerinin ve özel gereksinimli çocukların Samsunspor formasıyla sahne aldığı program, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde yapıldı.

        Etkinlikte öğrencilerin gösterilerinin yanı sıra Samsunspor'un 60 yıllık tarihinden kesitlerin yer aldığı video izletildi.

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kulüplerinin sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

        Bilen, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Samsunspor sadece bir futbol takımı ya da sporla uğraşan bir kulüp değildir. Samsunspor, Samsun'un en önemli markasıdır. Samsun'un sosyal hayatına, kültürüne, yaşamına, yaşlısına, gencine, özel gereksinimli çocuğuna, dolayısıyla tüm Samsun halkına dokunan bir sosyal sorumluluk projesinin de ürünüdür. Bu bilinç içerisinde, başta Başkanımız olmak üzere değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla hemen her organizasyonda siz değerli halkımızla buluşmayı kendimize görev sayıyoruz." dedi.

        Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

