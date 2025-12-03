Samsunspor Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenledi

Samsunspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli çocukların ve lise öğrencilerinin yer aldığı program gerçekleştirdi.

Atakum Zafer Özel Eğitim Kurumları öğrencilerinin ve özel gereksinimli çocukların Samsunspor formasıyla sahne aldığı program, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde yapıldı.

Etkinlikte öğrencilerin gösterilerinin yanı sıra Samsunspor'un 60 yıllık tarihinden kesitlerin yer aldığı video izletildi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kulüplerinin sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Bilen, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Samsunspor sadece bir futbol takımı ya da sporla uğraşan bir kulüp değildir. Samsunspor, Samsun'un en önemli markasıdır. Samsun'un sosyal hayatına, kültürüne, yaşamına, yaşlısına, gencine, özel gereksinimli çocuğuna, dolayısıyla tüm Samsun halkına dokunan bir sosyal sorumluluk projesinin de ürünüdür. Bu bilinç içerisinde, başta Başkanımız olmak üzere değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla hemen her organizasyonda siz değerli halkımızla buluşmayı kendimize görev sayıyoruz." dedi.