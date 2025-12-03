Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş, Terme'de ziyaretlerde bulundu

Ziyaret kapsamında, belediye sınırları içinde Yeşilay’ın görünürlüğünü artıracak farkındalık içeriklerinin hazırlanması ve kamuoyuna yönelik ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Güneş, tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar gibi bağımlılık türlerine karşı farkındalığın artırılması amacıyla ilçede çeşitli çalışmalar yürütmek istediklerini söyledi.

–Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.