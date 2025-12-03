Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş, Terme'de ziyaretlerde bulundu

        –Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş, Terme'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’u ziyaret etti.

        Gerçekleşen ziyaretlerde, ilçede bağımlılıklarla mücadeleye yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

        Güneş, tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar gibi bağımlılık türlerine karşı farkındalığın artırılması amacıyla ilçede çeşitli çalışmalar yürütmek istediklerini söyledi.

        Ziyaret kapsamında, belediye sınırları içinde Yeşilay’ın görünürlüğünü artıracak farkındalık içeriklerinin hazırlanması ve kamuoyuna yönelik ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

        Ayrıca, YEDAM hizmetleriyle yeniden hayata bağlanan danışanların kaleme aldığı Renklerini Yeniden Kazananlar adlı kitap yetkililere hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"

        Benzer Haberler

        Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı
        Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı
        Akaryakıt istasyonu faciasında eşini ve iki kızını kaybeden anne ilk kez ko...
        Akaryakıt istasyonu faciasında eşini ve iki kızını kaybeden anne ilk kez ko...
        Vezirköprü'de engelli bireyler için yeni sosyal tesis müjdesi
        Vezirköprü'de engelli bireyler için yeni sosyal tesis müjdesi
        OMÜ, Yıldızlar Ligi'ne ev sahipliği yaptı
        OMÜ, Yıldızlar Ligi'ne ev sahipliği yaptı
        OMÜ'de golbol maçıyla engellilik farkındalığı arttırıldı
        OMÜ'de golbol maçıyla engellilik farkındalığı arttırıldı
        Samsun Lojistik Merkezi bölgenin tedarik zincirine önemli katkılar sunuyor
        Samsun Lojistik Merkezi bölgenin tedarik zincirine önemli katkılar sunuyor