Türk Eğitim-Sen Samsun 2 No'lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Eğitim-Sen Samsun 2 No’lu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, konuşmasında sendikal çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kamçi, eğitim çalışanlarının taleplerini her platformda dile getirdiklerini belirterek, "Türk Eğitim-Sen’in yönünü belirleyen tek unsur, temsil ettiğimiz eğitim çalışanlarının hak ve beklentileridir." dedi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan heyeti oluşturuldu. Faaliyet ve denetim raporları delegelerin onayına sunuldu.

Genel kurula, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Kamu-Sen İl Başkanı Ahmet Keskin, MHP İl Başkan Yardımcısı Şenol Ölmez, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Arslan ve yönetimi ile sendika ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

