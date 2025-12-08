Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsunsporlu oyuncu Musaba'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:21
        GÜNCELLEME - Samsunsporlu oyuncu Musaba'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü.

        Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

        Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

        Alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araçta meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldüğü, futbolcu ve ailesinin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, göstermiş oldukları hızlı müdahale için itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

