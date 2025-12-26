Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlıya adli kontrol

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlıya adli kontrol
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlkadım ilçesinde 24 Kasım'da 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ve araçlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 727 bin 200 boş, 159 bin 600 doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirilmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Çaldığı motosikleti tarlaya attı, parmak izinden yakalandı
        Çaldığı motosikleti tarlaya attı, parmak izinden yakalandı
        Samsun'da sahile, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu
        Samsun'da sahile, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu
        Samsun'da sahiline, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu
        Samsun'da sahiline, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu
        Samsun'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
        Samsun'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
        Tütün kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol
        Tütün kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol
        Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı