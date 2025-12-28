Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yaralı turna yavrusu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:03
        Yaralı turna yavrusu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı
        İLYAS GÜN - Trabzon'da yaralı halde bulunan ve Samsun'a getirilen turna yavrusu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde tedavi ediliyor.

        Tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen yavru turnanın kanadı ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi.

        Burada ilk tedavisi yapılan turna, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne götürüldü.

        Uçuş alanı büyük olan klinikte turnanın kanadı ve ayağındaki yumuşak doku zedelenmesinin iyileşmesi için tedavisi devam ediyor.

        - Kızılırmak Deltası'nda doğaya salınacak

        Klinikte görevli veteriner Paria Tabatabaei İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, turnanın Trabzon'da bulunduğunu, önce OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne oradan da kendilerine getirildiğini belirtti.

        İsfendiyaroğlu, "Turnanın tedavi sürecinin bir ay devam etmesini bekliyoruz çünkü kanadı ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi var. Yavaş yavaş yaraları iyileşmeye başladı. Tabii ki yavru olduğu için biraz daha gelişmesi ve kilo alması gerekiyor. Daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğaya salacağız." dedi.

        Turnaların bazı türlerinin nesli tehlike altında olduğuna işaret eden İsfendiyaroğlu, "Dünyada turnaların popülasyonu hızla azalıyor. Ülkemizde 2 tür turna çeşidi var. Telli turna biraz daha küçük ve popülasyonu daha kısıtlıdır. Normal turnalar ise sayıca ülkemizde biraz daha fazladır. Yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğimiz kliniğimizde ilk defa bir turna tedavi ediyoruz. Halen yavru tüylerini atamamış 2,5 aylık olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

