GÜNCELLEME - Samsun'da bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kadın ile eşi ve oğlu tutuklandı.
Bir araçta Ferit M'nin (45) bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. (38), D.A.S. (38) ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düvecik Mahallesi'nde bir araçta 24 Ocak'ta aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. (38), Ferit M.'ye (45) bıçak ve satırla saldırmış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.
