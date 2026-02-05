Samsun'da ırmakta cesedi bulunan kişi toprağa verildi

Samsun'un Havza ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan ve cesedi ırmakta bulunan 44 yaşındaki Şerafettin İkiz, toprağa verildi. Yeni Mahallede bulunan evinden helallik alındıktan sonra Kevser Camine getirilen Şerafettin İkiz'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. İkiz'in cenazesine yakınları ile Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ve vatandaşlar katıldı.

