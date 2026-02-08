Habertürk
        Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da Trabzonspor takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 02:00 Güncelleme: 08.02.2026 - 02:00
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da Trabzonspor takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ile T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen diğer zanlılar ise adliyeye götürüldü.

