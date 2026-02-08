Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Samsun'da Trabzonspor takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiye adli kontrol

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 13:31 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:31
        GÜNCELLEME 3 - Samsun'da Trabzonspor takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiye adli kontrol
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında dün deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A, ifadesinin ardından salıverildi.

        Adliye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

