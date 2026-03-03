GÜNCELLEME - Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kadını arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.



Mevlana Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda S.K. (61), kızı C.K'nin (35) akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra dönmediğini belirterek, kayıp ihbarında bulundu.



Bir vatandaş, C.K'ye ait telefon ve çantayı bularak Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'ne bıraktı.



Cep telefonu incelemesinde son olarak Çobanlı İskelesi'nde fotoğraf çektiği tespit edilen C.K. için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, iskele ve çevresinde arama çalışması başlattı.



İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ise tekneyle denizden arama çalışmasına katıldı.



Ekipler, iskeledeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.



Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.



Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ve mobil radar ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, hakkında kayıp ihbarı bulunan C.K. için Çobanlı İskelesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.



DEGAK ekipleri, sualtından çalışmaları yürütürken mobil arama ekibi de havadan dronla tarama yapıyor.





Kurbağa adamlar ise 1 tekne ve 3 botla, iskelenin ayakları ve çevresinde kayıp kadını arıyor.



İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, C.K'nin iskeleye giriş anının yer aldığı öğrenildi.













